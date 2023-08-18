Матч Динамо - Верес был перенесен

Дирекция УПЛ приняла о переносе матча 5-го тура между Динамо и Вересом.

Виной этому участие киевлян в еврокубках. "Бело-синие" сыграют в рамках квалификации Лиги конференций против Бешикташа.

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Таким образом, встреча Динамо - Верес, которая была запланирована на 27 августа, перенеслась на неопределенный срок.

Ранее киевский коллектив прошел Арис (2:2 общий, 6:5 пенальти) по сумме двух встреч в рамках еврокубкового отбора.

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