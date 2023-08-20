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Черноморец - Динамо 3:2 видео голов и лучших моментов матча 20.08.2023 УПЛ

Одесситы стали одним из лидеров чемпионата Украины за счет победы над "бело-синими".
Сегодня, 21:03
Черноморец - Динамо / ФК Динамо Киев
Черноморец - Динамо / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 20 августа, в Одессе в рамках четвертого тура УПЛ состоялся матч между местным Черноморцем и киевским Динамо.

Команда Романа Григорчука умудрилась три раза за игру выйти вперед - гости же сумели отыграться лишь в двух случаях из трех.

Так, на гол Авагимяна Динамо ответило голом Ярмоленко. Почти сразу же Черноморец снова повел в счете благодаря голу Штогрина. Но на его взятие ворот ответил Сидорчук.

Однако в конце матча команда Мирчи Луческу осталась в меньшинстве из-за удаления Сироты. Это позволило "морякам" забить победный гол в исполнении Иеде.

Вашему вниманию видео всех голов матча Черноморец - Динамо в четвертом туре УПЛ:

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Черноморец - Динамо 3:2
Голы: Авагимян, 20, Штогрин, 53, Иеде, 90+1 - Ярмоленко, 48, Сидорчук, 61.

Владение мячом: 51% - 19%
Удары: 12 - 20
Удары в створ: 4 - 6
Фолы: 11 - 9
Атаки: 72 - 102

Черноморец: Шевченко - Путря, Гучек, Ермаков, Брагару - Авагимян, Васильев, Шпорн - Штогрин, Хадида (Иеде, 70), Бойчук.

Динамо: Нещерет - Тымчик (Караваев, 63), Дячук, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 63) - Шапаренко (Шепелев, 77), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльский - Ярмоленко (Бенито, 77), Ванат, Волошин.

Предупреждения: Путря, Бойчук, Иеде - Сирота, Дячук.

Удаление: Сирота (вторая желтая).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец Динамо Киев чемпионат Украины

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