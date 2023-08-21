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Ярмоленко выделил главную проблему в игре Динамо

По мнению вингера киевлян, ее должны решать все игроки команды.
Сегодня, 00:36
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в рамках четвертого тура УПЛ потерпело первое поражение в сезоне, уступив в драматичном матче Черноморцу со счетом 2:3.

Автором одного из голов "бело-синих" стал Андрей Ярмоленко. Лидер киевлян считает, что его команде нужно решить проблему огромного количества ошибок в обороне, которое приводит к пропущенным мячам.

"Сейчас трудно сказать о каждом голе отдельно, нужно разбирать те моменты, смотреть, кто ошибся. Конечно, когда ты пропускаешь, это результат ошибок. Думаю, тренерский штаб проанализирует ситуации, в которых мы пропустили, и укажет нам на недостатки", - цитирует Андрея официальный сайт Динамо.

"В следующих матчах мы должны играть лучше в обороне, но это касается не только защитников, а всех игроков команды на футбольном поле, ведь мы много пропускаем, и нам нужно сконцентрироваться на именно командной игре в защите".

Источник: ФК Динамо Киев

Вингер также рассказал, что прошедшее противостояние с Арисом в квалификации Лиги конференций отобрало слишком много сил.

"Конечно, в эмоциональном плане это тоже нелегко, когда ты проводишь на поле 120 минут напряженной, тяжелой игры, а потом еще серия пенальти. Это непросто физически и эмоционально. Конечно, трудно восстановиться, но что мы можем сделать? Сейчас такая ситуация, когда нам нужно терпеть".

"Извиняюсь перед нашими болельщиками за этот результат, но это футбол, и поражения тоже случаются. Нужно с честью принимать их и идти дальше. Повторюсь, ничего страшного не произошло, надо поднимать голову и двигаться дальше, ведь через четыре дня у нас еще одна важная игра в еврокубках".

Напомним, что гол в ворота Черноморца позволил Андрею Ярмоленко максимально приблизиться к Жуниору Мораэсу в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины.

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