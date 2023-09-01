Верес - Черноморец 3:1: обзор матча и результат игры 01.09.2023

В пятницу, 1 сентября, в рамках шестого тура УПЛ Верес встречался с Черноморцем. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В первом тайме произошли все ключевые события в данной игре. Уже на десятой минуте одесситы остались в меньшинстве, после чего им даже удалось выйти вперед.

Далее Верес решил сотворить камбэк и уже к концу первого тайма сумел перевернуть ход встречи. Команда дважды поразила ворота Алексея Шевченко.

Во второй половине игры финальную точку поставил хавбек команды хозяев Владислав Шарай.

Статистика матча шестого тура УПЛ Верес - Черноморец

Верес - Черноморец 3:1

Голы: Яго, 35 (пенальти), С. Шарай, 45+3, В. Шарай, 71 – Путря, 24 (пенальти)

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 10 - 4

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 11 - 4

Атаки: 66 - 64

Верес: Паст – Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман – Кучеров, Кучеренко – В. Шарай (Свитюха, 90+1), С. Шарай (Близниченко, 73), Яго (Шестаков, 62) – Гайдучик (Марусич, 73).

Черноморец: Шевченко – Ермаков, Салюк, Гучек, Путря – Шпорн (Вакула, 79), Васильев (Бойчук, 85), Кузык (Дада, 80) – Брагару, Авагимян (Хадида, 79), Штогрин (Иеде, 85).

Предупреждения: Паст, 22, Гакман, 48, Шестаков, 75 – Авагимян, 17, Кузык, 30

Удаление: Салюк, 10

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