Рух - Металлист 1925: результат матча

Во воскресенье, 3 сентября, в рамках шестого тура УПЛ Рух принимал дома Металлист 1925.

В первые 20 минут львовская команда выглядела занчительно лучше гостей, но в итоге пропустила первой. Русин после смещения к центру красивым ударом открыл счет.

Но уде через четыре минуты очередная атаку Руха достигла цели. Жичиков блокировал навес на Плюмена и срезал мяч в собственные ворота.

Во втором тайме игра шла большей частью в центре поля с редкими выпадами Руха. На 72-й минуте хозяева получили реальную возможность выиграть матч - Мартынюк получил вторую желтую за симуляцию и покинул поле.

Однако даже с численным преимуществом львовяне так и не смогли дожать соперника. Металлист 1925 в меньшинстве сумел удержать ничейный счет.

Статистика матча чемпионата Украины Рух - Металлист 1925

Рух - Металлист 1925 1:1

Голы: Жичиков (автогол), 30 - Русин, 25

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 13 - 7

Удары в створ: 8 - 5

Фолы: 9 - 9

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Эдсон (Рунич, 80), Сапуга - Теслюк (Квасница, 57), Плюман (Соломон, 57), Таллес (Пастух, 68) - Климчук.

Металлист 1925: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Червак - Габелок, Мартынюк - Русин (Фарина, 76), Ткачук (Дмитренко, 46), Юсов (Ременюк, 59) - Сидоров (Чирук, 83).

Предупреждения: Дидык, 66, Рунич, 89 - Мартынюк, 62, 72, Жичиков, 66

Удаление: Мартынюк, 72