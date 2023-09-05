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"Не знаю, кто такой Береза": Красников элегантно ответил почетному президенту Днепр-1

Функционер наглядно оценил результаты спортивного клуба.
Сегодня, 13:35
Александр Кучер и Евгений Красников / СК Днепр-1
Александр Кучер и Евгений Красников / СК Днепр-1

Бывший спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников прокомментировал высказывание почетного президента днепровского клуба Юрия Березы, в котором он назвал Александра Кучера и Красникова главными виновниками вылета команды из еврокубков.

По словам функционера, он никогда не общался с Березой и не знает, кто это такой.

"Интервью Березы я не читал. Я не знаю, кто такой Береза, никогда его не видел и ни разу с ним не общался".

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Красников оценил свою работу и Кучера в Днепре-1.

"Мерилом работы в футболе является результат. Нам удалось создать боеспособный коллектив. В прошлом сезоне Днепр-1 до предпоследнего тура боролся за чемпионство в УПЛ, вышел из группы Лиги конференций, заработал деньги в еврокубках, и Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Как говорится в футболе: счет на табло", - приводит слова Красникова Український футбол.

Напомним, в прошлом сезоне Днепр-1 стал вице-чемпионом Украины, но уже на старте текущего чемпионата команда вылетала из еврокубков, а Кучер и Красников были уволены.

Ранее сообщалось, что Коломойскому выбрали меру пресечения.


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