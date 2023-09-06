Ультрас Динамо отреагировали на уход Сидорчука из Динамо

Фанаты Динамо из White Blue Boys опубликовали заявление по поводу перехода Сергея Сидорчука в Вестерло.

Болельщики с достоинством провели украинского полузащитника, отметив его характер и преданность.

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"Сергей Сидорчук покидает Динамо. Сергей дебютировал за нашу команду в 2013 году и в течение десятилетия проявлял себя как достойный игрок нашего клуба. В 2017 году он заслуженно получил капитанскую повязку и стал лидером своих одноклубников на футбольном поле.

Для фанатов Сергей является по-настоящему близким человеком, который всегда готов идти на диалог и помогать в трудные времена. В самое сложное время для нашей страны Сергей всесторонне помогает представителям бело-синего движения на фронте и всему украинскому войску.

Спасибо за все, капитан! Желаем дальнейших успехов в карьере и всегда будем рады видеть в Киеве. До встречи", - говорится в посте.

Сидорчук подписал контракт с Вестерло на три года.

Ранее сообщалось, что украинец трогательно попрощался с Динамо.