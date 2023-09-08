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Германия U-21 - Украина U-21: смотреть онлайн-трансляцию матча 08.09.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция спарринга молодежной сборной Украины.
Сегодня, 12:45
Германия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция матча / УАФ
Германия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция матча / УАФ

В пятницу, 8 сентября, молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч в рамках подготовки к старту квалификации Евро-2025 (U-21).

Украинцы встретятся с командой Германии и проведут спарринг под руководством нового главного тренера - испанского специалиста Унаи Мельгосы.

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Матч состоится в Саарбрюкене на арене Людвигспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Германия U-21 - Украина U-21

Трансляция поединка между молодежными сборными Германии и Украины будет доступна в этой новости 8 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:15 по Киеву.

Ранее сборная Украины U-21 определилась с составом на матчи против Германии и Северной Ирландии.

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