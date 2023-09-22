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Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча 22.09.2023 УПЛ

Одесский коллектив не заметил сопротивление со стороны своего оппонента, отправив пять голов в ворота Никиты Шевченко.
Вчера, 22:54
Александрия - Черноморец / УПЛ
Александрия - Черноморец / УПЛ

Вторым матчем стартового игрового дня восьмого тура Украинской Премьер-лиги стало противостояние Александрии и Черноморца.

Однако противостоянием данное побоище никак нельзя назвать: уже после первого тайма команда Романа Григорчука вела 4:0 благодаря голам Ермакова, Штогрина, Кузыка и Бойчука.

Стоит отметить, что александрийцы не ушли с поля без забитого гола, постарался Кравченко. Но последнее слово в матче все-таки осталось за одесситами - окончательный счет установил Хадида.

Вашему вниманию видео всех голов матча Александрия - Черноморец в восьмом туре УПЛ:

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Александрия - Черноморец 1:5
Голы: Кравченко, 73 - Ермаков, 11, Штогрин, 18, Кузык, 30, Бойчук, 45+2, Хадида, 77.

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 8 - 15
Удары в створ: 3 - 11
Фолы: 7 - 16
Атаки: 88 - 57

Александрия: Шевченко - Копина, Кравченко, Савченко (Шостак, 46), Эрнандес - Кулаковский (Андрейчук, 46), Билошевский, Джевани (Альвина, 70), Сигеев, Микитишин (Шулянский, 46) - Ковалец (Смирный, 85).

Черноморец: Варакута - Путря (Ухань, 84), Гучек, Ермаков, Брагару - Кузык, Васильев (Салюк, 84), Бельмонте (Хадида, 73) - Штогрин (Бадибанга, 69), Иеде, Бойчук (Вакула, 73).

Предупреждения: Сигеев - Васильев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец александрия чемпионат Украины

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Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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