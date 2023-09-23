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Рух объявил о сотрудничестве с известным украинским композитором

Степан Гига стал частью львовского клуба.
Вчера, 23:23
Степан Гига / fcruhlviv.com
Степан Гига / fcruhlviv.com

Народный артист Украины Степан Гига стал новым амбассадором львовского Руха.

Клуб уже некоторые время расширяет свое сотрудничество с медийными персонами Украины, Гига стал очередным гостем команды.

Пресс-служба клуба поделилась роликом, в котором Степан Петрович посетил клубное расположение, где спел с игроками свой хит "Этот сон".

"Осталось пожелать парням побед. Нужно всегда иметь силу воли к победе, хотеть победы, ведь если человек хочет побеждать, он будет побеждать. А мы все будем поддерживать и помогать, чтобы наша команда стал лучшей хотя бы в Европе", - сказал артист в интервью клубному ТВ.

Ранее, напомним, львовский клуб сумел выбороть у Шахтера результативную ничью.

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