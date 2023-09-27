Полесье - Днепр-1: результат матча

В среду, 27 сентября, в рамках 1/8 Кубка Украины встречались Полесье и Днепр-1.

После короткой доминации гостей, житомирская команда создала опасный момент, но Волынец сумел выручить. Днепр-1 отвтеил голом, но судья зафиксировал офсайд. До конца тайма команды больше прессинговали, чем старались забить гол.

Второй тайм начался с нескольких моментов гостей, но Бойко действовал уверенно. Гол пришлось ждать аж до 78 минуты, Адамюк завершил хорошую комбинацию ударом в дальний угол. На 88-й минуте Полесье неожиданно сравняло счет, но опять офсайд. Однако житомирчане продолжили давить и благодаря Кушниренко перевели игру в дополнительное время.

В экстра-таймах почти ничего не происходило, хотя Днепр-1 снова создал гол и уже третий раз судья зафиксировал офсайд. Дело дошло до пенальти, где Денис Бойко отбил первый же удар Гуцулюка и вывел свою команду в четвертьфинал. 5:4 по итогам серии пенальти.

Статистика матча Кубка Украины Полесье - Днепр-1

Полесье - Днепр-1 1:1 (5:4 по пенальти)

Голы: Кушниренко, 90+2 - Адамюк, 78

Полесье: Бойко - Гитченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко - Крушинский (Кушниренко, 46), Огиря (Танковский, 46), Козак, Янаков (Макуана, 46), Мустафаев (Грицук, 74) - Ариелсон (Назаренко, 84).

Днепр-1: Волынец - Кравец (Мирошниченко, 95), Сарапий, Сваток, Адамюк (Пурита, 79) - Рубчинский, Бабенко, Леднев (Пирес, 72), Пихаленок, Гуцуляк - Когут (Кивинда, 72, Танчик, 106).

Предупреждения: Чоботенко, 65, Гитченко, 66, Ариелсон, 42 - Сваток, 55, Максимов, 55, Сарапий, 62.

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