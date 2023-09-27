Оболонь - Динамо 1:0 видео гола и лучших моментов матча 27.09.2023

В среду, 27 сентября, Оболонь встречалась с Динамо в 1/8 финала Кубка Украины, сотворив сенсацию.

"Пивовары" сумели одолеть более именитого оппонента, а "бело-синие" прекратили борьбу за трофей уже после первого для себя матча в нынешнем розыгрыше турнира.

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Единственный и в итоге победный гол на 57-й минуте противостояния забил Сергей Суханов, который дальним ударом отправил мяч в ворота соперника с рикошетом от правой стойки.

Вашему вниманию видео обзор матча Оболонь - Динамо в 1/8 финала Кубка Украины:

Оболонь - Динамо 1:0

Гол: Суханов, 57

Оболонь: Кичак - Фатеев (Мединский, 81), Вовкун, Приймак, Карась (Лукьянчук, 81), Осман (Прокопенко, 70) - Дубко, Косовский (Черненко, 80), Мороз - Суханов (Тарануха, 61), Краснопир

Динамо: Нещерет - Караваев, Биловар (Сирота, 62), Попов, Дубинчак - Бражко (Рамадани, 62), Андриевский - Ярмоленко, Буяльский, Диалло (Волошин, 46) - Бенито (Шепелев, 73)

Предупреждения: Буяльский, Шепелев - Дубко, Мороз.

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