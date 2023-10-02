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Днепр-1 - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 09:53
Днепр-1 - Металлист 1925 / upl.ua
Днепр-1 - Металлист 1925 / upl.ua

В понедельник, 2 октября, в рамках девятого тура чемпионата Украины Днепр-1 дома примет Металлист 1925.

Обе команды проиграли свои матчи в прошлом, однако у днепрян на встречу меньше, потому победа позволить обойти сегодняншних соперников в турнирной таблице.

Матч состоится на Днепр-Арене, стартовый свисток будет дан в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Металлист 1925

Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 - Металлистом 1925 будет доступна в этой новости 2 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 16:30 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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