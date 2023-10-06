Офис Металлиста 1925 пострадал в результате обстрела Харькова

Офис футбольного клуба Металлист 1925 был поврежден в результате утреннего обстрела Харькова.

В соцсетях работники "желто-синих" показали, что у клубного здания были выбиты окна.

Напомним, в результате утреннего удара россиян по центру Харькова 6 октября, кроме двух погибших, также насчитали 30 раненых.

Ранее сообщалось, что УАФ отреагировала на трагедию в Харьковской области.

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