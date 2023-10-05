УАФ отреагировала на трагедию в Харьковской области

Организация считает, что это был сознательный теракт.

УАФ отреагировала на обстрел россиянами продуктового магазина и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области.

В заявлении организации отмечается, что действия рф - осознанный терористический акт.

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"Сегодня днем рашисты нанесли террористический удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области.

Ракета попала в обычный продуктовый магазин, это абсолютно сознательный теракт. По состоянию на 16.00 погибло уже 49 человек...

Среди завалов нашли погибшего шестилетнего мальчика, а также раненую девочку", - заявили в УАФ.

Отметим, что по состоянию на данный момент известно уже о 51 погибшем. Разбор завалов продолжается.

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