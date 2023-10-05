Шахтер отреагировал на трагедию на Харьковщине
Пресс-служба Шахтера отреагировала на обстрел кафе и продуктового магазина в Купянском районе Харьковской области.
В заявлении "горняков" отмечается важность того, что людям необходимо напоминать о преступлениях россии.
Читай также: ФИФА вернула сборные россии U-17 к соревнованиям
"Возвращаясь в Украину после победы в матче Лиги чемпионов, узнаем ужасные новости. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе и продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области.
Сейчас известно о 49 погибших...
Мы должны кричать об этом на весь мир, чтобы люди не забывали, что сейчас Россия продолжает уничтожать мирное население Украины", - сказано в пресс-релизе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!