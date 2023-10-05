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Шахтер отреагировал на трагедию на Харьковщине

"Горняки" считают, что люди не должны забывать о том, что россия - страна-террорист.
Сегодня, 17:52
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

Пресс-служба Шахтера отреагировала на обстрел кафе и продуктового магазина в Купянском районе Харьковской области.

В заявлении "горняков" отмечается важность того, что людям необходимо напоминать о преступлениях россии.

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"Возвращаясь в Украину после победы в матче Лиги чемпионов, узнаем ужасные новости. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе и продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области.

Сейчас известно о 49 погибших...

Мы должны кричать об этом на весь мир, чтобы люди не забывали, что сейчас Россия продолжает уничтожать мирное население Украины", - сказано в пресс-релизе.

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