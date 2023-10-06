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Буяльский: После таких матчей хочется не в футбол играть, а пойти в какую-то другую профессию

Капитан разочарован своей игрой и игрой команды.
Сегодня, 18:30
Полесье - Динамо / upl.ua
Полесье - Динамо / upl.ua

Виталий Буяльский остался крайне разочарован результатами своей команды сегодня. 

Напомним, киевское Динамо сенсационно уступило Полесью, дважды ведя в счете по ходу матча.

Капитан "бело-синых" признал, что сегодня команда сильно опозорилась, и им нужно разобраться в причинах такого результата.

"После таких матчей хочется не в футбол играть, а пойти в какую-то другую профессию. Потому что так опозориться, как опозорились мы после того, как счет стал 2:1 в нашу пользу, то лучше вообще не надо выходить на футбольное поле. Пусть запишут 0:3 и все!

Каждый (включая меня) должен разобраться в себе, разобраться с тем, что он делает в киевском Динамо и какие задачи он здесь решает. Если мы решаем задачу не вылететь из УПЛ, то "молодцы". Если же мы решаем задачу по завоеванию чемпионства, то при таком, что было сегодня, лучше не выходить на поле", - заявил Буяльский.

Напомним, что с турнирной таблицей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Виталий Буяльский

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