Ризнык заменит Лунина в заявке сборной Украины на октябрьськие матчи

У вратаря Реала проблемы со спиной, из-за которых он не сможет поехать в национальную команду.

В заявке сборной Украины произошла очередная вынужденная замена.

Как сообщает пресс-служба УАФ, в команду довызван голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык вместо вратаря Реала Андрея Лунина.

Данное решение принято из-за возникших проблем со спиной у футблиста "сливочных". В связи с этим, Лунин не сможет поехать на октябрьский сбор коллектива Сергея Реброва.

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Отметим, что 14 и 17 октября соответственно сборная Украины проведет матчи отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.

Сегодня, 8 октября, большая часть игроков национальной команды должна прибыть в Прагу, где начнется сбор.

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