Нещерет, Бражко и Очеретько - в старте на матч сборной Украины до 21 года против Люксембурга
Сборная Украины до 21 года в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы 2025 года сыграет с Люксембургом.
Наставник "желто-голубых" Унаиоса определился с составом на данный поединок.
Среди прочего стоит отметить, что легионеры в лице Максима Кучерявого из шотландского Сент-Джонстона и Егора Ярмолюка из английского Брентфорда остались на скамейке запасных.
Украина: Нещерет - Смоляков, Салюк, Батагов, Роман - Бражко, Очеретько, Рубчинский - Брагару, Краснопир, Волошин.
Запасные: Фесюн, Вивчаренко, Дидык, Кучерявый, Вьюннык, Ярмолюк, Квасниця, Яцик, Гуничев.
Напомним, что стартовый свисток в матче Украина - Люксембург прозвучит сегодня, 12 октября, в 20:30 по киевскому времени.
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