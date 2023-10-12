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Нещерет, Бражко и Очеретько - в старте на матч сборной Украины до 21 года против Люксембурга

Унаи Мельгоса определился с составом на поединок квалификации на молодежный чемпионат Европы 2025 года.
Сегодня, 19:52
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

Сборная Украины до 21 года в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы 2025 года сыграет с Люксембургом.

Наставник "желто-голубых" Унаиоса определился с составом на данный поединок.

Среди прочего стоит отметить, что легионеры в лице Максима Кучерявого из шотландского Сент-Джонстона и Егора Ярмолюка из английского Брентфорда остались на скамейке запасных.

Украина: Нещерет - Смоляков, Салюк, Батагов, Роман - Бражко, Очеретько, Рубчинский - Брагару, Краснопир, Волошин.

Запасные: Фесюн, Вивчаренко, Дидык, Кучерявый, Вьюннык, Ярмолюк, Квасниця, Яцик, Гуничев.

Напомним, что стартовый свисток в матче Украина - Люксембург прозвучит сегодня, 12 октября, в 20:30 по киевскому времени.

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