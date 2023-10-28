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Наставник Колоса прокомментировал ничью с Динамо

У Ярослава Вишняка остались двоякие впечатления от игры.
Сегодня, 17:26
Ярослав Вишняк
Ярослав Вишняк

Рулевой ковалевского Колоса Ярослав Вишняк в послематчевом флеш-интервью поделился мыслями о ничьей своих подопечных против киевского Динамо (1:1).

Украинский специалист заявил, что у него остались двоякие впечатления от того, что показали его подопечные.

"Двоякие впечатления от игры. Мы уступали и сумели отыграться - без сомнений, это плюс, потому что у нас давненько не было такого, что мы проигрывали и потом демонстрировали характер.

И я очень благодарен ребятам, что после того, как пропустили, они смогли прибавить и выровнять игру, но игроки группы атаки "Динамо" достаточно искусные и быстрые - даже в меньшинстве они создавали моменты, поэтому получилась такая напряженная игра.

Двоякие впечатления, но я восхищен отношением ребят, проявленным характером, желанием и жаждой победы - на сегодняшний день это главное", - сказал Вишняк..

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Колос Ярослав Вишняк

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