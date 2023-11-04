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Неожиданный выбор: Беллингем рассказал, какими футболистами он восхищался в детстве

Джуду нравился Бирмингем Сити сезона-2010/11, когда команда выиграла Кубок Лиги.
Сегодня, 14:59
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем в интервью France Footballl рассказал, кто из футболистов в детстве был для него героями.

Англичанин, который воспитывался в академии Бирмингем Сити, равнялся на игроков именно этого клуба.

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"Я восхищался игроками Бирмингема, командой, которая выиграла Кубок Лиги сезона-2010/11. Моими героями были Себастиан Ларссон, Крейг Гарднер, Ли Бойер.

Затем конечно Стивен Джеррард и Уэйн Руни, ведь они играли за сборную Англии", - заявил Джуд.

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