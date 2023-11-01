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"Моя жизнь - ложь": В сети завирусилось забавное видео с Беллингемом

Джуд считает самого себя не таким взрослым, как многие думают о нем.
Сегодня, 16:35
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем впечатляет всех своим уровнем игры за что он недавно удостоился звания лучшего молодого игрока мира.

Многие считают, что английский футболист не по годам зрелая личность, однако, сам Джуд так не считает и все из-за того, что он не может сам надеть на себя галстук-бабочку.

В сети завирусилось видео подготовки Джуда к церемонии вручения Золотого Мяча-2023, где он забавно комментирует происходящее.

"Все они такие: Он такой взрослый.

Я даже не могу переодеться самостоятельно.

Моя жизнь - это ложь", - пожаловался Беллингем на видео, где ему справиться с галстуком-бабочкой помогает мама.

Напомним, ранее игрок Челси признался, что не умеет делать большинство домашних дел самостоятельно. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

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