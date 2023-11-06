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Днепр-1 - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 06.11.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 12:25
Днепр-1 - Александрия / СК Днепр-1
Днепр-1 - Александрия / СК Днепр-1

В понедельник, 6 ноября, Днепр-1 примет Александрию в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины днепровский коллектив обыграл Рух (2:0), а подопечные Руслана Ротаня сыграли вничью с тем же львовским клубом (0:0).

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Матч пройдет в Днепре на Днепр-Арене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Александрия

Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 и Александрией будет доступна в этой новости 6 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале 2+2.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия СК Днепр-1

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