Днепр-1 - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 06.11.2023

В понедельник, 6 ноября, Днепр-1 примет Александрию в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины днепровский коллектив обыграл Рух (2:0), а подопечные Руслана Ротаня сыграли вничью с тем же львовским клубом (0:0).

Читай также: Футбол сегодня: матчи УПЛ, Тоттенхэм сыграет с Челси, игры в Испании и Италии

Матч пройдет в Днепре на Днепр-Арене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Александрия

Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 и Александрией будет доступна в этой новости 6 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале 2+2.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!