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Ракицкий и Сикан в стартовом составе Шахтера на матч с Барселоной

Украинский коллектив намерен дать бой испанскому гранду.
Сегодня, 18:39
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 7 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер примет Барселону.

Главный тренер донецкой команды Марино Пушич огласил стартовый состав на матч.

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Напомним. на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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