Шахтер - Барселона: прогноз на матч 07.11.2023 Лиги чемпионов
Во вторник, 7 ноября, чемпион Украины донецкий Шахтер проведет свой четвертый матч в еврокубковом сезоне-2023/24.
Соперником украинской команды в номинальном домашнем поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов станет Барселона (Испания).
Каталонский коллектив считается явным фаворитом будущего противостояния, а "горняки" постараются добыть положительный результат.
Матч будет сыгран на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
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Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Шахтер - Барселона
Аналитики и эксперты считают испанскую команду фаворитами противостояния, а украинскому клубу отводится роль аутсайдера.
Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Барселона:
- победа Шахтера - 11
- ничья - 6,7
- победа Барселоны - 1,31
Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,82. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,48.
Статистика противостояния Барселона - Шахтер
В своей истории Барселона и Шахтер встречались десять раз. На счету "сине-гранатовых" семь побед, дважды побеждали "горняки" и раз команды сыграли вничью.
В последний раз клубы играли в октября текущего года в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Тогда Барселона в увлекательной встрече переиграла Шахтер - 2:1.
Барселона - Шахтер 2:1
Голы: Торрес, 28, Фермин, 36 - Судаков, 62
Барселона: тер Штеген - Канселу, Араухо, Мартинес (Кристенсен, 82), Алонсо (Бальде, 71) - Фермин (Касадо, 81), Ромеу, Гюндоган - Ямал, Торрес, Фелиш.
Шахтер: Резник - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Невертон, 63) - Степаненко (Эгиналду, 90+2) - Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив - Сикан (Келси, 70).
Предупреждения: Ферран, Бальде - Конопля, Бондарь
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Напомним, что в группе H Лиги чемпионов, кроме Шахтера и Барселоны, также выступают Антверпен и Порту. После трех туров каталонцы возглавляют группу с 9 очками, у португальской команды 6 очков, у "горняков" - 3, а бельгийцы пока без набранных баллов.
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