iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Барселона: прогноз на матч 07.11.2023 Лиги чемпионов

Команды встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:00
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 7 ноября, чемпион Украины донецкий Шахтер проведет свой четвертый матч в еврокубковом сезоне-2023/24.

Соперником украинской команды в номинальном домашнем поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов станет Барселона (Испания).

Каталонский коллектив считается явным фаворитом будущего противостояния, а "горняки" постараются добыть положительный результат.

Матч будет сыгран на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Читай также: Шахтер - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Шахтер - Барселона

Аналитики и эксперты считают испанскую команду фаворитами противостояния, а украинскому клубу отводится роль аутсайдера. 

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Барселона:

  • победа Шахтера - 11
  • ничья - 6,7
  • победа Барселоны - 1,31

Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,82. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,48.

Статистика противостояния Барселона - Шахтер

В своей истории Барселона и Шахтер встречались десять раз. На счету "сине-гранатовых" семь побед, дважды побеждали "горняки" и раз команды сыграли вничью.

В последний раз клубы играли в октября текущего года в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Тогда Барселона в увлекательной встрече переиграла Шахтер - 2:1.

Барселона - Шахтер 2:1
Голы: Торрес, 28, Фермин, 36 - Судаков, 62

Барселона: тер Штеген - Канселу, Араухо, Мартинес (Кристенсен, 82), Алонсо (Бальде, 71) - Фермин (Касадо, 81), Ромеу, Гюндоган - Ямал, Торрес, Фелиш.

Шахтер: Резник - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Невертон, 63) - Степаненко (Эгиналду, 90+2) - Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив - Сикан (Келси, 70).

Предупреждения: Ферран, Бальде - Конопля, Бондарь

Читай также: Барселона - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Напомним, что в группе H Лиги чемпионов, кроме Шахтера и Барселоны, также выступают Антверпен и Порту. После трех туров каталонцы возглавляют группу с 9 очками, у португальской команды 6 очков, у "горняков" - 3, а бельгийцы пока без набранных баллов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона шахтер

Статьи по теме

На отреставрированном Камп Ноу появится колумбарий для фанатов На отреставрированном Камп Ноу появится колумбарий для фанатов
Шахтер опубликовал список игроков, заявленных на матч против Барселоны Шахтер опубликовал список игроков, заявленных на матч против Барселоны
Лидер Барселоны мог оказаться в топ-клубе АПЛ Лидер Барселоны мог оказаться в топ-клубе АПЛ
Барселона с огромным трудом заработала очки в Сан-Себастьяне Барселона с огромным трудом заработала очки в Сан-Себастьяне
Помочь журналистам

Видео

Верес - Заря 2:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Верес - Заря 2:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа14:35
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Украина14:25
"Никогда не забуду": Сидорчук трогательно прокомментировал отставку Луческу из Динамо
Европа14:10
Фанаты Милана готовят акцию против своего бывшего голкипера
Другие страны14:00
Молодой болельщик Бока Хуниорс покончил с собой после поражения клуба в финале Кубка Либертадорес
Европа13:46
Саудовская лига заинтересована в капитане МЮ
Европа13:40
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Украина13:35
УПЛ: Полесье примет Кривбасс, Днепр-1 сыграет с Александрией
Европа13:20
Тренерские отставки сезона-2023/24: Сразу две отставки в УПЛ за одну неделю
Бокс13:15
Прогрейс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Европа13:00
На отреставрированном Камп Ноу появится колумбарий для фанатов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK