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Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 12.11.2023

Львовский клуб воспользовался численным преимуществом, которое он получил по ходу второго тайма.
Сегодня, 00:57
Черноморец - Рух / УПЛ
Черноморец - Рух / УПЛ

В Одессе в рамках четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между Черноморцем и Рухом.

В первом тайме гости отличились дважды, но на обеих половинах поля, что к перерыву привело к счету 1:1 на табло.

По ходу второй 45-минутки одесситы сумели выйти вперед за счет гола Зиги Бадибанги, но вскоре они остались в меньшинстве из-за удаления Луки Гучека.

Несколькими минутами позднее Таллес реализовал пенальти, а уже в конце встречи Анж-Фредди Плюман принес Руху выездную победу со счетом 3:2.

Вашему вниманию видео всех голов матча Черноморец - Рух в четырнадцатом туре УПЛ:

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Черноморец - Рух 2:3
Голы: Дидык, 29 (аг), Бадибанга, 58 - Пастух, 9, Таллес, 72 (пен.), Плюман, 87.

Черноморец: Варакута - Ермаков, Салюк, Гучек, Брагару - Кузык, Васильев, Шпорн - Бадибанга, Авагимян (Хадида, 50), Штогрин.

Рух: Герета - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Сапуга, Пидгурский (Карабин, 78), Таллес (Рунич, 89) - Квасница (Притула, 89), Пастух (Плюман, 66), Соломон-Отабор.

Предупреждения: Салюк, Хадида, Шпорн - Квасница, Рунич.

Удаление: Гучек, 69 (Черноморец, прямая красная).

ИсточникMEGOGO

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Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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