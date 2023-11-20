"Лучший в карьере": Миколенко вспомнил свой ассист в матче с Португалией

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился воспоминаниями об игре с Португалией (2:1) в рамках квалификации к предыдущему чемпионату Европы.

По словам футболиста, та передача стала лучшей в его карьере.

"Мы играли с Португалией (2:1) за выход из группы на Евро-2020. Если бы мы выиграли – выходили бы, ничья – еще было бы под вопросом. Тогда они были действующими чемпионами Европы. И ничего, выиграли. Мы очень хорошо тогда играли".

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Миколенко сравнил матч против Португалии с предстоящей игрой с Италией.

"Тогда у Тараса (Степаненко) была красная карточка, немного игра изменилась. Мы выстояли на последних минутах и вышли на Евро. Надеюсь, на этот раз будет так же.

Хороший ассист? Самый лучший в карьере", - отметил Миколенко.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Италия, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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