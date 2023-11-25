Ворскла - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 25.11.2023

В субботу, 25 ноября, Ворскла примет на своем поле ЛНЗ в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины полтавский клуб переиграл Оболонь (1:0), а ЛНЗ победил у Зари (2:1).

Матч состоится в Полтаве на стадионе имени Бутовского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - ЛНЗ

Трансляция поединка чемпионата Украины между Ворсклой и ЛНЗ будет доступна в этой новости 25 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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