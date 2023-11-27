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Днепр-1 - Черноморец 5:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 27.11.2023

Днепровский коллектив продолжает лидировать в УПЛ.
Сегодня, 21:00
Днепр-1 - Черноморец / СК Днепр-1
Днепр-1 - Черноморец / СК Днепр-1

В рамках 15-го тура чемпионата Украины Днепр-1 на своем поле принимал Черноморец (5:2).

На старте встречи команды обменялись быстрыми голами. Сначала забил Филиппов, а затем свой момент реализовал Авагимян.

Через несколько минут игрок одесского клуба превратился в антигероя, получив прямую красную карточку.

После перерыва подопечные Юрия Максимова забили еще четырежды, а гости ответили лишь раз.

Вашему вниманию видео всех голов матча Днепр-1 - Черноморец в пятнадцатом туре УПЛ:

Днепр-1 - Черноморец 5:2
Голы: Филиппов, 16, Адамюк, 49, Леднев, 59, Танчик, 90, Мирошниченко, 90+2 - Авагимян, 22, Кузык, 76.

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок (Витиньо, 78), Леднев (Кравец, 82) - Филиппов (Танчик, 46).

Черноморец: Варакута - Путря, Васильев, Салюк, Брагару - Кузык, Шпорн (Хадида, 89), Авагимян - Бадибанга, Иеде (Вакула, 86), Штогрин (Бойчук, 89).

Предупреждения: Сарапий - Путрия, Бадибанга, Штогрин.

Удаление: Авагимян, 26 (Черноморец, прямая красная).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Днепр-1

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