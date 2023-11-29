Шахтер пытался приобрести бразильского хавбека

Шахтер хотел усилить линию полузащиты перспективным футболистом.

Как сообщает издание ESPN, донецкий коллектив намеревался приобрести бразильца Фабиньо из Палмейраса, сделав предложение в размере 4 млн евро, но получил отказ.

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"Зеленые" хотят сохранить в своем составе футболиста, как минимум, до конца следующего сезона, хотя его контракт действителен до 2027 года.

Также в услугах Фабиньо был заинтересован РБ Брагантино, но Палмейрас не собирается отдавать игрока конкуренту по чемпионату.

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