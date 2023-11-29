iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер пытался приобрести бразильского хавбека

"Горняки" получили отказ.
Сегодня, 20:21
Фабиньо
Фабиньо

Шахтер хотел усилить линию полузащиты перспективным футболистом.

Как сообщает издание ESPN, донецкий коллектив намеревался приобрести бразильца Фабиньо из Палмейраса, сделав предложение в размере 4 млн евро, но получил отказ.

Читай также: "Наша маленькая мечта": Защитник Шахтера озвучил главную цель в Лиге чемпионов

"Зеленые" хотят сохранить в своем составе футболиста, как минимум, до конца следующего сезона, хотя его контракт действителен до 2027 года.

Также в услугах Фабиньо был заинтересован РБ Брагантино, но Палмейрас не собирается отдавать игрока конкуренту по чемпионату.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

Бондаренко: Счастливы гарантировать себе место в Лиге Европы, но это не максимальная цель Бондаренко: Счастливы гарантировать себе место в Лиге Европы, но это не максимальная цель
"Наша маленькая мечта": Защитник Шахтера озвучил главную цель в Лиге чемпионов "Наша маленькая мечта": Защитник Шахтера озвучил главную цель в Лиге чемпионов
Шахтер в еврокубках: все расклады на последний тур Шахтер в еврокубках: все расклады на последний тур
Зубков: С Порту будет решающая игра, будем стремиться только победить Зубков: С Порту будет решающая игра, будем стремиться только победить
Помочь журналистам

Видео

ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа21:27
Летний новичок Баварии впервые выйдет в старте после проблем со здоровьем
21:08
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
Европа20:59
Анчелотти предложил решение проблемы с футбольным календарем
Другие20:41
Женская сборная Украины по гандболу уступила Бразилии на Чемпионате мира
Формула 120:35
Босс Формулы-1 убежден, что сезон-2024 станет более конкурентным
Украина20:21
Шахтер пытался приобрести бразильского хавбека
Европа20:04
Бывший тренер Динамо посетил матч родного клуба
Европа19:57
Испанский клуб установил необычный рекорд Лиги чемпионов
Европа19:37
Арсенал может отпустить Рэмсдейла
Европа19:04
Ливерпуль потерял двух игроков старта накануне матча с ЛАСКом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK