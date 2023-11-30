Кривцов - Матвиенко: Забил гол в ЛЧ и осмелел, сынок?

Бывшие одноклубники сошлись в нешуточной битве в комментариях под постом жены легионера Интер Майами.

Пока в МЛС идет плей-офф, куда не пробился Интер Майами, а матчей сборных в ближайшее время не предвидится, Сергей Кривцов отправился в путешествие по США.

Игрок сборной Украины вместе с семьей погулял по улицам Нью-Йорка, чему его жена Юлия и посвятила недавний пост в Instagram.

И тут на сцену вышел экс-одноклубник Кривцова Николай Матвиенко. Центрбек Шахтера заскочил в комментарии, где решил подколоть своего друга, написав: "Юль, а почему ты с детьми фоткаешься с каким-то дедушкой?".

На что тут же ответил сам "дедушка": "Забил гол в ЛЧ и +80 к смелости, сынок?". Матвиенко решил продолжить обмен любезностями: "+80 это твой возраст?".

Источник: скриншот

Стоит отметить, что поводов для смелости у Николая Матвиенко полно, так как его гол принес Шахтеру победу над Антверпеном, а сам он попал в символическую сборную пятого тура Лиги чемпионов.

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