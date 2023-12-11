Александрия в большинстве разобралась с Металлистом 1925
В понедельник, 11 декабря, Металлист 1925 принимал дома Александрию.
В первые 10 минут харьковчане владели инициативой, однако гости быстро пришли в себя и игра выровнялась. На 29-й минуте только усилиями Сидоренко счет остался ничейным, при котором команды и ушли на перерыв.
Долгожданный гол случился лишь на 64-й минуте, с третьей попытки мяч удалось забить Скорко. А уже через 10 минут Жичиков получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве.
Александрия сполна воспользовалась преимуществом, забив хозяевам еще два безответных мяча, и оторвавшись от них в таблице на одно очко. При этом команда Ротаня имеет матч в запасе.
Статистика матча Металлист 1925 - Александрия 17-го тура чемпионата Украины
Металлист 1925 - Александрия 0:3
Голы: Скорко, 64, Плакса, 75, 83
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 4 - 21
Удары в створ: 1 - 11
Угловые: 2 - 4
Фолы: 16 - 12
Металлист 1925: Сидоренко - Жичиков, Е.Ткачук, Курило, Безуглый - Габелок, А.Ткачук, Мартынюк - Ари Моура (Русин, 46), Дмитренко, Борячук (Сидоров, 46).
Александрия: Шевченко - Кравченко (Савченко, 57), Копина, Скорко, Логинов - Сигеев (Ващенко, 87),Кулаковский, Плакса,- Джевани (Безерра, 57), Кулаков (Андрейчук, 80), Шулянский (Калитвинцев, 87).
Предупреждения: Габелок, 42, Ткачук, 60 Жичиков, 48, 71 - Плакса, 76, Сигеев, 82
Удаление: Жичиков, 71
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