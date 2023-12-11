iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Александрия в большинстве разобралась с Металлистом 1925

Подопечные Ротаня были на голову сильнее соперника.
Сегодня, 16:11
Металлист 1925 - Александрия / Getty Images
Металлист 1925 - Александрия / Getty Images

В понедельник, 11 декабря, Металлист 1925 принимал дома Александрию. 

В первые 10 минут харьковчане владели инициативой, однако гости быстро пришли в себя и игра выровнялась. На 29-й минуте только усилиями Сидоренко счет остался ничейным, при котором команды и ушли на перерыв.

Долгожданный гол случился лишь на 64-й минуте, с третьей попытки мяч удалось забить Скорко. А уже через 10 минут Жичиков получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве.

Александрия сполна воспользовалась преимуществом, забив хозяевам еще два безответных мяча, и оторвавшись от них в таблице на одно очко. При этом команда Ротаня имеет матч в запасе.

Статистика матча Металлист 1925 - Александрия 17-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 - Александрия 0:3

Голы: Скорко, 64, Плакса, 75, 83

Владение мячом: 40% - 60%        
Удары: 4 - 21
Удары в створ: 1 - 11
Угловые: 2 - 4
Фолы: 16 - 12

Металлист 1925: Сидоренко - Жичиков, Е.Ткачук, Курило, Безуглый - Габелок, А.Ткачук, Мартынюк - Ари Моура (Русин, 46), Дмитренко, Борячук (Сидоров, 46).

Александрия: Шевченко - Кравченко (Савченко, 57), Копина, Скорко, Логинов - Сигеев (Ващенко, 87),Кулаковский, Плакса,- Джевани (Безерра, 57), Кулаков (Андрейчук, 80), Шулянский (Калитвинцев, 87).

Предупреждения: Габелок, 42, Ткачук, 60 Жичиков, 48, 71 - Плакса, 76, Сигеев, 82

Удаление: Жичиков, 71

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Металлист 1925

Статьи по теме

УПЛ: Динамо обыграло Оболонь, Александрия расправилась с Металлистом 1925 УПЛ: Динамо обыграло Оболонь, Александрия расправилась с Металлистом 1925
Металлист 1925 - Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ Металлист 1925 - Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Бомбардиры УПЛ: Кожушко и Ванат возглавляют рейтинг, Степанюк ворвался в гонку Бомбардиры УПЛ: Кожушко и Ванат возглавляют рейтинг, Степанюк ворвался в гонку
Помочь журналистам

Видео

Голевая комбинация Цыганкова и Довбика в обзоре матча Барселона - Жирона
Голевая комбинация Цыганкова и Довбика в обзоре матча Барселона - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Украина17:18
УПЛ: Динамо обыграло Оболонь, Александрия расправилась с Металлистом 1925
Украина17:14
Бомбардиры УПЛ: Кожушко и Ванат возглавляют рейтинг, Степанюк ворвался в гонку
Украина17:09
Таблица УПЛ: Динамо вошло в ТОП-5, Александрия поднялась из зоны вылета
Украина17:01
Динамо вымучило победу над Оболонью, которая доигрывала вдевятером
Европа16:54
Хавбек МЮ заявил о полной поддержке тен Хага
Европа16:41
"Огромное разочарование": ЧФР Клуж избавится от Коноплянки
Европа16:35
Ливерпуль может снова подписать форварда из Бундеслиги
Теннис16:20
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
Украина16:11
Александрия в большинстве разобралась с Металлистом 1925
Европа16:00
Вернулся в Милан: Ибрагимович вошел в руководство клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK