Cуркис: Украинский футбол переживает непростые времена, но главное, что он сохранился

Президент киевского Динамо Игорь Суркис подвел итоги уходящего 2023 года.

В своем поздравлении с Рождественскими и Новогодними праздниками функционер отметил, что главной миссией украинского футбола является воспитание новых поколений.

"Завершается еще один тяжелый год. Год, полный испытаний и вызовов. Но наш народ не устает доказывать свое свободолюбие и несокрушимость, умение сплотиться и поддерживать друг друга.

Безусловно, украинский футбол в новых реалиях переживает нелегкие времена, но главное, что он сохранился и продолжает приносить людям положительные эмоции, которые сейчас так необходимы.

Мы все держим кулаки за нашу национальную команду и желаем ей выхода на Евро в следующем году, радуют и юношеские и молодежные сборные. Сохранить и воспитать новые поколения талантливых украинских игроков - в этом мы видим верховную миссию отечественного футбольного хозяйства".

Также Игорь Михайлович отметил, что будущее нашей страны зависит от защитников, которые отвоевывают захваченные земли.

"Но не футболом единым живет наш клуб. Сейчас самое главное - поддержка наших защитников, которые днями и ночами, круглосуточно стоят стеной на фронте и отвоевывают нагло захваченные захватчиками наши земли. Именно от них зависит будущее страны. Они кладут жизнь на поле боя за мирное небо, о котором мечтают все украинцы. Только сплотившись вместе, всей страной, мы можем победить то зло, которое пришло к нам и принесло войну, боль и горе. В помощи нуждаются и мирные люди, ведь из-за войны миллионы украинцев оказались в трудном положении. Футбольный клуб "Динамо" и Фонд братьев Суркис ежедневно неутомимо работает, пытаясь помочь всем, кто в этом нуждается.

Время рождественских праздников всегда наполнено особой магией и ожиданием чуда. Именно в это время люди загадывают желания и ожидают исполнения желаний, надеясь на лучшую и счастливую жизнь. Сердца наполняются верой, надеждой и любовью. Давайте загадаем как можно более быстрого завершения войны нашей победой, завершения страданий, вызванных этой войной, и возвращения к мирной жизни. Пусть новый год подарит всем нам счастье, хорошие новости и приближение главной Победы, к которой мы все так стремимся! Всем нашим верным болельщикам мы благодарим за поддержку команды на протяжении всего года и надеемся вскоре увидеться на стадионах!", - заявил Суркис в своем поздравлении.

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