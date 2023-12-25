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Хавбек Полесья: Возможно, эта футбольная весна будет самой интересной за время независимости

Дмитрий Шастал высказался о текущем сезоне УПЛ.
Сегодня, 13:14
Дмитрий Шастал / УПЛ
Дмитрий Шастал / УПЛ

Украинский полузащитник житомирского Полесья Дмитрий Шастал дал интервью пресс-службе УПЛ.

Хавбек сравнил минувший сезон чемпионата Украины с нынешним, высказав предположение, что нас ожидает ожесточенная борьба во второй половине кампании.

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"Как минимум, в этом чемпионате есть Полесье, за которым, уверен, очень интересно наблюдать. Надеюсь, что украинским болельщикам импонирует наша команда.

Этот чемпионат действительно интересно смотреть, потому что есть наши постоянные гранды: Динамо" и "Шахтер, плюс Днепр-1, Полесье с Кривбассом. 5 команд претендуют на самые высокие позиции и плотность между ними максимальная, что может быть лучше для украинского болельщика?

Возможно, это будет самая интересная футбольная весна в украинском футболе за время независимости", - заявил Шастал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье Дмитрий Шастал

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