Бывший лидер Зари сменил уже седьмой клуб после прощания с "мужиками"

Центральный защитник Рафаэль Форстер перебрался в клуб Сан-Бернардо, который выступает в чемпионате бразильского штата Паулиста.

В Украине футболист известен по выступлениям в луганской Заре, куда он перебрался зимой 2016 года и провел в команде полтора сезона.

Форстер в Заре открыл бомбардирские качества, забив восемь голов, выступая на позиции центрального защитника. Ни в одной другой команде в карьере он не демонстрировал такой результативности.

Рафаэль был основным игроком в команде Юрия Вернидуба и даже на некоторое время стал ее капитаном, а летом 2017 года перебрался в болгарский Лудогорец за 1,2 млн евро, став на тот момент вторым самым дорогим трансфером в истории луганчан.

После Лудогорца Форстер вернулся на родину, где играл за Ботафого, Хувентуд, Санто Андре, КСА и Аваи.

Напомним, на ISPORT доступны все трансферы украинских клубов, которые совершались в зимнее трансферное окно.

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