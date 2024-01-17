"Я выступил очень хорошо": Ортис вспомнил свое поражение Ломаченко

Американец Джемейн Ортис прокомментировал свое поражение в бою с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

По словам боксера, он показал отличное выступление, но ему не хватило выносливости на финальные раунды.

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"Выступил очень хорошо. Действовал отлично практически на протяжении всего поединка. Все же есть некоторые уроки, которые я вынес из того боя. К примеру, чемпионские раунды", - приводит слова Ортиса Bad Left Hook.

Напомним, Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей.

Свой следующий бой американец проведет против соотечественника Теофимо Лопеса. Бойцы выйдут на ринг 8 февраля.

Ранее Ломаченко подтвердил проведение боя с Камбососом.

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