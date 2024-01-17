iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я выступил очень хорошо": Ортис вспомнил свое поражение Ломаченко

Американец назвал причину разочаровующего результата.
Сегодня, 10:30
Джемейн Ортис - Василий Ломаченко / Getty Images
Джемейн Ортис - Василий Ломаченко / Getty Images

Американец Джемейн Ортис прокомментировал свое поражение в бою с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

По словам боксера, он показал отличное выступление, но ему не хватило выносливости на финальные раунды.

Читай также: "Забудьте о Ломаченко": Теофимо Лопес высказался о своем следующем сопернике

"Выступил очень хорошо. Действовал отлично практически на протяжении всего поединка. Все же есть некоторые уроки, которые я вынес из того боя. К примеру, чемпионские раунды", - приводит слова Ортиса Bad Left Hook.

Напомним, Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей.

Свой следующий бой американец проведет против соотечественника Теофимо Лопеса. Бойцы выйдут на ринг 8 февраля.

Ранее Ломаченко подтвердил проведение боя с Камбососом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джемейн Ортис

Статьи по теме

Камбосос обратился к Ломаченко после анонса их боя Камбосос обратился к Ломаченко после анонса их боя
"Заставит его выглядеть любителем": Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос "Заставит его выглядеть любителем": Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Ломаченко подтвердил проведение боя с Камбососом Ломаченко подтвердил проведение боя с Камбососом
Стала известна дата следующего боя Ломаченко Стала известна дата следующего боя Ломаченко
Помочь журналистам

Видео

Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол
Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Бокс14:33
Нельсон сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну
Европа14:28
Ньюкасл следит за ситуацией вокруг Эдерсона
Европа14:13
Сравнил в Куртуа: тренер вратарей Реала назвал козырь Лунина
Европа13:57
Джанго освобожденный: форвард Брентфорда забавно отреагировал на завершение дисквалификации
Европа13:50
Хаби Алонсо привлекал украинца к тренировкам Байера
Украина13:31
УХЛ: Днепр встретится с Кременчугом
НБА13:25
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: Аллен, Бил и Джордж возглавили рейтинг
Европа13:24
Лунин хочет подписать с Реалом новый контракт
Бокс13:10
"Нулевая ценность": Леннокс Льюис назвал причину, почему Джошуа принял бой с Нганну
Европа12:47
Челси предложили подписать Бензема, Фирмино или Митровича
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK