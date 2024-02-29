КДК рассмотрит дело о не заявленном футболисте в матче Александрия - Шахтер
Судьба встречи решится 4 марта.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола 4 марта рассмотрит дело об участии Ивана Калюжного в матче 18-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером, не заявленного за хозяев.
Матч состоялся 26 февраля и завершился вничью со счетом 0:0.
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В рапорте арбитра было отмечено участие Калюжного, который не был заявлен на игру за Александрию на момент матча.
Согласно регламенту УПЛ, за такое нарушение команда может быть дисквалифицирована техническим поражением 0:3.
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