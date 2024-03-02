Динамо - Черноморец 1:0 видео гола и лучших моментов матча УПЛ 02.03.2024
В Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского в рамках 19-го тура УПЛ сошлись Динамо и Черноморец.
"Бело-синие" владели инициативой на протяжении большей части матча, что в итоге и вылилось в победный результат, который был обеспечен благодаря голу Владимира Шепелева ближе к концу первого тайма.
Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Динамо - Черноморец в девятнадцатом туре УПЛ:
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Динамо - Черноморец 1:0
Гол: Шепелев, 37
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 7
Удары в створ: 8 - 5
Угловые: 6 - 1
Фолы: 17 - 10
Атаки: 114 - 71
Динамо: Бущан - Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев (Тымчик, 89) - Бражко, Шапаренко, Шепелев (Андриевский, 75), Волошин, Кабаев (Бенито, 89) - Ванат (Супряга, 75).
Черноморец: Варакута - Бадибанга, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев (Ипалибо, 75), Кузык (Присяжнюк, 89), Авагимян - Штогрин, Бойчук, Иеде (Зе Гомес, 75).
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