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Динамо продлило контракт со своим воспитанником

Владимир Шепелев остается в клубе до окончания 2025 года.
Сегодня, 17:43
Владимир Шепелев / Getty Images
Владимир Шепелев / Getty Images

Киевское Динамо объявило о продлении контракта с Владимиром Шепелевым.

Контракт 26-летнего хавбека истекал этим летом, но стороны решили продлить сотрудничество.

Отметим, что Шепелев - воспитанник Динамо, дебютировал за клуб еще в сезоне-2016/17 и с тех пор провел 218 матчей за "бело-синих".

Новый контракт полузащитника со столичным клубом рассчитан до окончания 2025 года.

Ранее, напомним, гол Шепелева принес киевлянам победу над Черноморцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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