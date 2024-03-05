Динамо продлило контракт со своим воспитанником
Владимир Шепелев остается в клубе до окончания 2025 года.
Киевское Динамо объявило о продлении контракта с Владимиром Шепелевым.
Контракт 26-летнего хавбека истекал этим летом, но стороны решили продлить сотрудничество.
Отметим, что Шепелев - воспитанник Динамо, дебютировал за клуб еще в сезоне-2016/17 и с тех пор провел 218 матчей за "бело-синих".
Новый контракт полузащитника со столичным клубом рассчитан до окончания 2025 года.
Ранее, напомним, гол Шепелева принес киевлянам победу над Черноморцем.
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