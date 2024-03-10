Игроки Зари угрожают бойкотом матча с Динамо из-за долгов - журналист

По данным журналиста Игоря Бурбаса, игроки Зари могут бойкотировать матч 21-го тура УПЛ против Динамо из-за долгов по зарплате.

"В Заре угрожают бойкотом. После победы над Минаем луганский коллектив провел собрание, на котором, в частности, был разбор самого матча. Также затронули тему многомесячных долгов по зарплате и премиальных.

По моей информации, игроки ребром задали вопрос о немедленном погашении. Иначе, как и клуб, тоже не будут выполнять свои обязанности. И если не последует ответ от руководства в ближайшее время, то будет всерьез рассматриваться вариант не выходить на поле против Динамо".

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"Насколько я понимаю, клуб пытается унять страсти. Хотя временно, чтобы вернуться к этому вопросу во время международной паузы. И чтобы сейчас команда в штатном режиме продолжала подготовку к матчу во вторник", – написал Бурбас в своем телеграмм-канале.

Напомним, матч Динамо - Заря состоится во вторник, 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

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