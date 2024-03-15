Александрия - Ворскла 1:0: обзор матча и результат игры 15.03.2024

В пятницу, 15 марта, в рамках 21-го тура УПЛ Александрия встречалась с Ворсклой. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единвстеный гол в данной игре случился в середине второго тайма. На 68-й минуте хавбек Кирилл Ковалец вывел свою команду вперед.

Источник: УПЛ

Таким образом после 21-го тура чемпионата Украины Александрия идет на 11-м месте с 23-мя очками.

В свою очередь Ворскла занимает седьмую строчку, набрав 29 баллов.

Статистика матча Александрия - Ворскла 21-го тура УПЛ

Александрия - Ворскла 1:0

Гол: Ковалец, 68

Александрия: Шевченко, Мартынюк (Скорко 64), Логинов, Кампуш, Копына, Сигеев, Шулянский, Смирный, Ковалец, Калитвинцев (Алвина 64), Кулаков

Ворскла: Исенко, Корниенко, Бацула, Хрипчук, Пердута, Сиссоко, Мякушко (Нестеренко 69), Крупский, Челядин (Толи 69), Степанюк (Кане 46), Ковталюк

Предупреждения: Руслан Ротань (45), Александр Мартынюк (45), Сергей Мякушко (52), Игорь Пердута (67), Самбу Сиссоко (72), Кирилл Ковалец (72)

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