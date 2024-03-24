Главный тренер сборной Украины U-19 высказался об адаптации сына Шевченко

Кристиан пока общается только с игроками, которые знают английский.

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мыслями об адаптации Кристиана Шевченко и Данилы Кревсуна в его коллективе.

По словам специалиста, вингер молодежки Уотфорда и хавбек Боруссии Дортмунд U-23 не имеют проблем в общении с партнерами и тренерским штабом.

"Их адаптация прошла довольно быстро. Кревсун имел до этого здесь знакомых, он очень коммуникативный парень.

Так же и Шевченко. Он очень веселый. Сейчас Кристиан общается на английском с игроками, которые тоже владеют этим языком. Такие в команде есть. Он уже свой. Преимущественно дружит с ребятами, которые играют за рубежом, потому что они общаются на английском. Да, это трудно. Это не стопроцентное общение, потому что он не понимает украинский. Но все равно чувствует себя как дома.

Использует ли Кристиан переводчика? Нет, у него нет никакого переводчика. Тренерский штаб разговаривает на английском, поэтому один из тренеров, когда надо что-то объяснить, всегда находится возле него", - заявил Михайленко в комментарии изданию NV.

Отметим, что сейчас "желто-голубые" проходят элит-раунд отбора на Евро до 19 лет. В двух матчах у нашей национальной команды две победы, судьба путевки на турнир решится в игре против Швейцарии, которая состоится 26 марта в 15:00.

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