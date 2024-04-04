Заря - Динамо 0:3: обзор матча и результат игры 04.04.2024

В четверг, 4 апреля, в рамках перенесенного шестого тура УПЛ Заря встречалась с Динамо. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

В первом тайме киевляне смогли дважды поразить ворота луганского клуба. Сначала отличился Александр Андреевский, а позднее Владислав Кабаев невероятным дальним ударом удвоил преимущество своей команды.

Источник: УПЛ

Во второй половине игры на поле вышел Андрей Ярмоленко, который спустя семь минут на поле отличился результативной передачей на Владимира Бражко.

За 20 проваленных туров УПЛ Заря сумела набрать 22 балла и занять 12-е место, а Динамо поднялось на третью строчку с 44-мя очками.

Статистика матча чемпионата Украины Заря - Динамо

Заря - Динамо 0:3

Голы: Андреевский, 7, Кабаев, 22, Бражко, 67

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 5 - 13

Удары в створ: 4 - 7

Угловые: 6 - 7

Атаки: 111 - 125

Заря: Сапутин – Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин, Чурко (Мишнев, 46), Антюх, Бугай, Герреро (Хахлев, 77).

Динамо: Бущан - Овчаренко, Попов, Дячук, Тимчик, Бражко (Бенито, 76), Андриевский, Шапаренко (Диалло, 76), Кабаев, Волошин (Ярмоленко, 60), Ванат (Пономаренко, 76).

Предупреждения: Джордан, 34 – Диалло, 80

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