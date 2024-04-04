Никто держать не будет: Суркис высказался о возможном уходе Шапаренко

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал вероятность ухода Николая Шапаренко летом этого года.

По словам функционера, если за полузащитника предложат достойную сумму, то его не будут держать в клубе.

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"Все болельщики, все, кто разбираются в футболе, понимают, что Шапаренко - очень качественный, классный футболист, у которого, я надеюсь, будет большое будущее в европейском футболе.

Никто его не будет держать. Если на него будут запросы, мы будем рассматривать их.

Николай - настоящий динамовец, он очень переживает за результаты команды. Он волновался, что у него не все получалось на футбольном поле. Он очень долго восстанавливался.

Но сейчас все в порядке, он набрал свои оптимальные кондиции, поэтому мы будем видеть Николая в еще лучшей форме, он будет отдавать пасы, забивать. Это очень качественный футболист. Такие футболисты рождаются очень редко", - заявил Суркис в комментарии пресс-службе Динамо.

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