Волошин получил две желтые за две минуты в матче Александрия - Динамо

В рамках 24-го тура чемпионата Украины Динамо на выезде встречается с Александрией.

Вингер столичной команды Назарий Волошин был удален в конце первого тайма.

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Футболист на 43-й минуте он получил первую желтую, а через 2 минуты вторую.

В нынешнем сезоне Волошин провел 24 матча за Динамо, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Назарий попал в сферу интересов французского клуба.

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