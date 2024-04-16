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Динамо выставило солидный ценник на Волошина

В столичном клубе довольны прогрессом украинского футболиста.
16 апреля, 11:00
Назар Волошин / ФК Динамо Киев
Назар Волошин / ФК Динамо Киев

Украинский футболист Динамо Киев Назар Волошин может сменить клубную прописку.

Как сообщает ТаТоТаке, руководство столичного клуба готово рассмотреть предложения по игроку, которые больше 10 миллионов евро.

Отмечается, что президент Игорь Суркис доволен уровнем игры Волошина, а все предложения от рассмотрит только летом.

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В текущем сезоне Волошин провел 23 матча за Динамо, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.

Напомним, что Назар привлек внимание клуба из Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Назар Волошин

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