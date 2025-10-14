"Сделали шаг вперед": Волошин подытожил октябрьские матчи сборной Украины
Игрок поделился впечатлениями от побед в квалификации ЧМ-2026.
Вингер сборной Украины Назар Волошин высказался об октябрьских матчах квалификации ЧМ-2026, в которых "сине-желтые" обыграли Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).
Игрок украинской национальной команды отметил важность этих побед в отборе к мировому первенству.
"Великолепный сбор. Очень важны две победы - сделали шаг вперед! Спасибо болельщикам за невероятную поддержку.
Дальше только больше. Цель одна - выход на чемпионат мира! Слава Украине!" - написал Волошин в Instagram.
