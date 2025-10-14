iSport.ua
"Сделали шаг вперед": Волошин подытожил октябрьские матчи сборной Украины

Игрок поделился впечатлениями от побед в квалификации ЧМ-2026.
Вчера, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Назар Волошин / Getty Images
Назар Волошин / Getty Images

Вингер сборной Украины Назар Волошин высказался об октябрьских матчах квалификации ЧМ-2026, в которых "сине-желтые" обыграли Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

Игрок украинской национальной команды отметил важность этих побед в отборе к мировому первенству.

Читай также: Ярмолюк - о победе Украины над Азербайджаном: "Не должны были пропускать"

"Великолепный сбор. Очень важны две победы - сделали шаг вперед! Спасибо болельщикам за невероятную поддержку.

Дальше только больше. Цель одна - выход на чемпионат мира! Слава Украине!" - написал Волошин в Instagram.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил победу над Азербайджаном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Назар Волошин

