"Сделали шаг вперед": Волошин подытожил октябрьские матчи сборной Украины

Игрок поделился впечатлениями от побед в квалификации ЧМ-2026.

Вингер сборной Украины Назар Волошин высказался об октябрьских матчах квалификации ЧМ-2026, в которых "сине-желтые" обыграли Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

Игрок украинской национальной команды отметил важность этих побед в отборе к мировому первенству.

"Великолепный сбор. Очень важны две победы - сделали шаг вперед! Спасибо болельщикам за невероятную поддержку.

Дальше только больше. Цель одна - выход на чемпионат мира! Слава Украине!" - написал Волошин в Instagram.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил победу над Азербайджаном.

