"Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном

Наставник "сине-желтых" поделился мыслями.
Сегодня, 00:19       Автор: Антон Федорцив
Сергей Ребров / Getty Images
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над национальной командой Азербайджана (2:1). Специалист дал экспресс-комментарий в эфире MEGOGO.

"Всегда говорят, что вторая игра тяжелая. Через два дня, с перелетом, возобновление, но, считаю, все сделали. Трудно было, всегда трудно ломать такую ​​насыщенную оборону. Да, были ошибки, но очень важны три очка.

Мы не отдавали мяч сопернику. Очень крепко прессинговали до забитого мяча. Это психологически, когда игроки забивают, то немного отдыхают, потому что было трудно прессинговать. Видел, что до забитого мяча был качественный прессинг, мы пытались отбирать мяч и отнимали его, создавали моменты. Это была просто пауза для небольшого отдыха", – заявил Ребров.

После победы Украина осталась второй в группе D. "Сине-желтые" набрали 7 очков. Лидер – сборная Франции (10 пунктов). Зато Исландия же записала в актив 6 баллов. В ноябре обе команды будут соперниками сборной Реброва.

Кстати, в Рейкьявике сборная Исландии сыграла вничью с Францией.

