Ярмолюк - о победе Украины над Азербайджаном: "Не должны были пропускать"
Также рассказал о своем самочувствии.
Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк, который находился вне заявки на матчи против Исландии из-за травмы, прокомментировал победу в четвертом туре квалификации ЧМ-2026.
Игрок Брентфорда сравнил игры Исландии и Азербайджана:
"Они больше играли на оборону (Азербайджан), было труднее их открыть и забить первый гол. Не должны были пропускать. Это наша ошибка, над этим надо работать".
Кроме того, Ярмолюк рассказал о своём состоянии:
"Чувствую себя хорошо, конечно, игра была непростой, я несколько дней не тренировался. Уже вернулся в состав, всё хорошо".
