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Динамо продлило контракт с молодым полузащитником

Назар Волошин заключил новый трудовой договор с "бело-синими".
Сегодня, 11:52
Назар Волошин / Getty Images
Назар Волошин / Getty Images

Динамо объявило о продлении контракта с полузащитником Назаром Волошиным.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Источник: ФК Динамо Киев

Волошин начал свою футбольную карьеру в Харькове, где выступал за академию местного Металлиста. В клубной системе "бело-синих" полузащитник играет с 2016 года, а за первую команду - с зимы 2023 года, когда вернулся из аренды в Кривбассе.

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В составе Динамо игрок провел во всех турнирах 71 матч (53 в УПЛ, 2 в Кубке Украины, 16 в еврокубках) и забил 13 мячей.

В нынешнем сезоне на счету Волошина один гол и семь результативных передач в 27 поединках.

Ранее сообщалось, что трансфер защитника Динамо в Испанию сорвался.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Назар Волошин

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